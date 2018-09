Kopstuk Houthi-militie gedood

Eerder op de dag meldde het Jemenitische leger al dertien Houthi-strijders te hebben uitgeschakeld tijdens een hevig gevecht in de buurt van al-Bayda in het zuiden. Tientallen anderen raakten gewond. Elders bestookten straaljagers van de coalitie doelen van de Houthi’s, waaronder een wapendepot.

Een woordvoerder van de VN sprak zijn verontwaardiging uit over de luchtaanvallen in de regio Hodeida, die donderdag veel burgerslachtoffers maakten. Ten minste 22 kinderen en vier vrouwen kwamen om. Onlangs werd in Saada al een schoolbus gebombardeerd.