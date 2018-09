Eerste Japanse gevechtspilote geïnspireerd door Top Gun

Van onze redactie buitenland

De pilote raakte geïnspireerd door Top Gun: „Sinds ik Top Gun zag als basisscholier, heb ik altijd een grote bewondering gehad voor jachtvliegers.” Ze wil een voorbeeld zijn voor andere Japanse vrouwen: „Ik wil hard werken om mijn plicht te vervullen, niet alleen voor mijzelf maar ook voor vrouwen die in de toekomst dit pad willen volgen.”

Vrouwen zijn al een kwart eeuw actief als piloot in de Japanse Luchtmacht, maar pas sinds 2015 mogen ze achter het roer van een jachtvliegtuig kruipen. Matsushima is de eerste vrouw die de opleiding tot jachtvlieger met succes heeft voltooid.

De Japanse krijgsmacht was altijd een mannelijk bastion, maar daar komt langzaamaan verandering in. Eerder dit jaar bijvoorbeeld werd de 44-jarige Ryoko Azuma de eerste vrouw die zich bevelhebber van een vlooteskader mocht noemen. Volgens Azuma speelt haar sekse geen rol: „Ik denk niet aan het feit dat ik een vrouw ben. Ik wil al mijn energie steken in het vervullen van mijn plicht.”