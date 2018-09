Auto op zonne-energie komt eraan

Er is grote vraag naar de duurzame automobiel: al zo’n zevenduizend ’Sions’ zijn bij Sono Motors besteld. De kopers moeten wel nog even wachten, want tot volgend jaar rijden slechts prototypes rond. Tijdens een proefritje is het bewolkt en doen de 330 zonnecellen die op de auto zitten maar half werk. Toch rijdt de Sion lekker door, want de accu brengt de bestuurder sowieso zo’n 250 kilometer ver. En als de zon schijnt al helemaal, dan gebeurt het opladen tijdens het rijden.

Groene snufjes

De makers van de wagen vertellen vol trots over alle groene snufjes. Die zijn soms letterlijk groen, zoals dat gekke mos in het doorzichtige dashboardkastje. Dat werkt goed als recyclebaar luchtfilter voor het interieur, klink het. Water geven? Hoeft niet.

Op de duurzame ’Sion’ van Sono Motors zitten 330 zonnecellen.

Het moest een betaalbare, praktische gezinsauto worden”, zegt een van de bedenkers, Jona Christians. De Sion is er daarom alleen in de kleur zwart en in maar één uitvoering. Bovendien bestaat de auto voor ongeveer 70 procent uit onderdelen van andere autofabrikanten. De prijs? 20.000 euro, al kan daar een paar duizend euro af als je de accu huurt.

Dat ’praktisch’ betekent ook dat je niet in een futuristische zonnecellenauto zit waar technische studenten jaarlijks races mee rijden. Wie achter het stuur plaatsneemt, ziet nauwelijks iets van de collectoren, die zijn weggewerkt in de kunststof carrosserie. Toch wordt er nog gespijkerd aan het prototype, zeggen de makers. Tijdens de proefritjes viel bijvoorbeeld op dat je weinig kunt zien als je naar achter kijkt. Daar moet een ruitje komen.