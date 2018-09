Woningbranden Zuid-Holland door onweer

Waddinxveen. Ⓒ AS Media

WADDINXVEEN/RHOON - Onweer heeft in Zuid-Holland voor woningbranden gezorgd. In Waddinxveen sloeg de bliksem in het dak van een rij woningen aan de Graanakker. De brand was tijdelijk uitslaand. Twee woningen liepen schade op. De brandweer voorkwam dat brand oversloeg naar een derde woning.