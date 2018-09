VS zetten mes in financiële hulp Palestijnen

President Donald Trump is tot dat besluit gekomen nadat de projecten opnieuw onder de loep zijn genomen, stelt hij. Dat is gebeurd om er zeker van te zijn dat de financiële hulp in lijn is met de Amerikaanse belangen en van toegevoegde waarde is voor Amerikaanse belastingbetaler.

Welke andere projecten gefinancierd zullen worden, is niet bekend. „We zullen met het Congres deze middelen herbestemmen voor andere beleidsprioriteiten”, zegt een andere medewerker van het ministerie, die ook anoniem wil blijven.