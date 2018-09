Hotelbrand in China eist negentien levens

Het vuur woedde in het Beilong Hot Spring Leisure Hotel in Harbin, een wellness-resort dat vooral gericht is op binnenlandse toeristen. De brand brak in de vroege ochtend uit. Dat gebeurde volgens medewerkers van de brandweer in een keuken op de tweede verdieping. Brandweerlieden hadden ruim drie uur nodig om het vuur te blussen.

De autoriteiten spraken aanvankelijk over achttien doden. Later overleed nog een slachtoffer in het ziekenhuis. De gewonden die zijn behandeld in het ziekenhuis zijn tussen de veertig en zeventig jaar oud. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. Harbin ligt in Mantsjoerije, vlak bij de grens met Rusland en Noord-Korea.

Bij bluswerkzaamheden waren meer dan honderd brandweerlieden en militairen betrokken, meldt de Chinese zender China Global Television.