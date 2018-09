Veel regen gevallen... en er komt nog wat

AMSTERDAM - Stevige regen- en onweersbuien hebben de afgelopen nacht en dag plaatselijk in het westen van het land enorm veel regen achtergelaten. Normaal gesproken valt in heel de maand augustus in het westen circa 90 millimeter regen, nu viel in bijvoorbeeld Hellevoetsluis in korte tijd 77 millimeter en in Melissant 76 millimeter.