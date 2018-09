Zaadtekort dreigt in Engeland door Brexit

En Engeland is sprake van een daling van het aantal spermadonoren, vooral doordat zij sinds 2005 krachtens een nieuwe wet geen recht meer hebben op anonimiteit. Ten gevolge daarvan is Engeland min of meer gedwongen zaad te importeren, onder meer vanuit Denemarken.

Die import zou door een brexit in gevaar komen als er geen aanvullende afspraken over worden gemaakt. Huidige wettelijke bepalingen voor de import van sperma zullen na de brexit niet meer van kracht zijn.

Engelse stellen met een kinderwens zijn in alle staten, zo zegt Venkat. Niet alleen dreigt een ’zaadschaarste’, ook zal import van sperma door ingewikkelder papierwinkel langer duren en kostbaarder worden.