Vrijgezelle Jane Fonda: ’Mijn vriend werd ziek en ik ben geen goede verzorger’

Jane Fonda heeft het maar druk. Netflix-hit Grace and Frankie krijgt een vijfde seizoen en ze is nu te zien in de nieuwe filmkomedie Book Club, aanleiding voor dit interview in een chic vijfsterrenhotel in Los Angeles. Onderwerp van gesprek: seks.

Want Book Club is een soort Sex and the City op leeftijd, en dan is Jane de sexy Samantha. Zij haalt haar filmvriendinnen - gespeeld door Diane Keaton, Candice Bergen en benjamin Mary Steenburgen - over om voor hun boekenclubje Fifty Shades of Grey te lezen.

Ze halen er eerst hun neus voor op, maar besluiten dan om eens goed naar hun eigen relatie en seksleven te kijken. Het leuke is dat leeftijd eigenlijk geen rol speelt in de film, en dat terwijl Jane 80 is, Diane en Candice 72 en Mary 65, en dat hun filmmannen - gespeeld door Don Johnson (68) en Andy Garcia (62) - een stuk jonger zijn.

Als ik vertel dat ik uit Nederland kom, roept Jane Fonda meteen enthousiast: "Mijn familie komt uit Nederland! Ze zijn in de 16e eeuw naar Amerika geëmigreerd." Ze ziet er fantastisch uit: petite en perfect gekapt en gekleed. En ze houdt van lachen, ook om zichzelf.

Er zijn niet veel films als 'Book Club'; seks op latere leeftijd is nog steeds een taboe in Hollywood. Toch?

"Seks in het algemeen is een taboe in dit land. Vreemd, we komen om in de porno maar iedereen doet alsof dat niet bestaat. Mensen vinden het idee dat je seksueel actief bent als je ouder wordt, walgelijk. Er werd zelfs flinke druk uitgevoerd op onze regisseur om jongere vrouwen te casten. Hij weigerde gelukkig. Dat is zo leuk aan deze film: je ziet oudere vrouwen die gewoon nog steeds zin hebben."

Wilde je daarom deze film maken?

"Ja! Maar ook omdat het grappig is. Als je een belangrijk onderwerp aankaart, kun je dat altijd het beste met humor doen. En omdat ’t laat zien hoe belangrijk vrouwenvriendschappen zijn, want die zijn uiteindelijk veel belangrijker dan seks."

Dat is ook het thema in de televisieserie 'Grace and Frankie'. Heb jij dergelijke vriendschappen in jouw leven?

"Jazeker. Ik was niet altijd iemand die begreep hoe belangrijk vriendinnen in het leven zijn. Je moet er moeite voor doen, zeker als je werkt en ouder wordt. Diane, Candy, Mary en ik zeiden ook tegen elkaar na de opnames: 'Als we bevriend willen blijven, moeten we wel ons best doen.'"

Ben je zelf aan het daten?

"Niet meer, sinds een jaar. Ik was 72 of 73 toen ik mijn laatste relatie begon. Ik had net een nieuwe knie gekregen, dus dat kwam goed uit, haha! Als je net een nieuwe relatie hebt, moet je op je knieën kunnen zitten. Hij was jonger dan ik, maar werd ziek en ik ben geen goede verzorger. Dus nu woon ik alleen en dat vind ik heerlijk. Ik denk niet dat ik ooit nog met een man ga samenwonen."

Ben je voor het eerst in je leven alleen?

"Eigenlijk wel. In een huis dat ik helemaal zelf heb ingericht, dat helemaal van mij is, met een bed dat helemaal van mij is. Ik kan niet wachten om ’s avonds naar bed te gaan, het ligt zo lekker en het vibreert. Alles wat ik nodig heb."

Heb je 'Fifty Shades' gelezen om je voor te bereiden op de film?

"Ik heb het gelezen toen het net uitkwam; ik wilde weten waar alle heisa om was. Ik ben blij dat het is geschreven omdat het voor veel Amerikaanse vrouwen een eye opener is. Maar kom op, ik heb tien jaar in Frankrijk gewoond en Histoire d’O gelezen, een bdsm-roman uit 1954. Dat is pas het echte werk!"

Het hele interview met de Amerikaanse actrice Jane Fonda lees je in 'VROUW Magazine' (elke zaterdag bij 'De Telegraaf').

