Stel probeert wanhopig kind te krijgen, blijkt op verkeerde manier te seksen

Ⓒ Unsplash

Dit is misschien wel dé reden waarom seksuele voorlichting zo belangrijk is. Een getrouwd stel uit China deed vier jaar lang hun uiterste best om in verwachting te raken, maar tevergeefs. Voor advies maakten zij een afspraak met dokter Liu Hongmei, die tot haar grote verbazing al snel achter het probleem kwam.