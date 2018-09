Bugatti van zes miljoen naar Nederland

Bugatti heeft in mei in een keer alle veertig exemplaren aan zijn meest loyale klanten verkocht. Dat deed de auto op basis van een designschets en prijskaartje van vijf miljoen euro (zo’n 6,3 miljoen euro op Nederlands kenteken). Een auto was er op dat moment nog niet. Voor de Divo benaderde Bugatti enkele tientallen Chiron-bezitters. Meer dan veertig klanten gaven direct aan de auto te willen kopen, zodat er nu zelfs een wachtlijst voor het peperdure model is.

De volledig met de hand gebouwde Divo verschijnt in 2020 op de markt. Het laatste exemplaar wordt in 2021 gemaakt. Bugatti heeft enkele maanden nodig om een auto te bouwen. Normaal vervaardigen de kleine groep techneuten zeventig auto’s per jaar. Inmiddels is de 380 km/h snelle en 1500 pk sterke sportwagen uitverkocht.

De Divo, vernoemd naar een oud-coureur van het Franse merk, is de sportievere broer van het luxueuze snelheidsmonster Chiron, waarmee hij zijn carbon fibre architectuur deelt. Onderstel, carrosserie, downforce, gewicht en rijkarakter zijn aangepast om de hypercar in bochten sneller te maken. In 2020 start de handmatige bouw.

Autovisie mocht voor de officiële onthulling al kennismaken met de unieke sportwagen. Bekijk hier de video, waarin Sjoerd van Bilsen uitlegt waarom de Divo twee keer zoveel kost als de Chiron.