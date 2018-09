’Bij hartfalen meer kans op darmkanker’

Dat blijkt uit proeven in de darmen van muizen en wordt ondersteund door gegevens uit bevolkingsonderzoek. Registraties van mensen met hartfalen laten zien dat disproportioneel veel mensen uiteindelijk zijn overleden aan kanker.

Hartfalen komt veel voor in ons land; zo’n honderdvijftigduizend mensen hebben er last van. Bij hartfalen is het hart versleten en pompt het minder bloed rond. Hartfalen treedt op na een hartinfarct, na langdurige hoge bloeddruk of bij een lekkende hartklep.

Volgens De Boer geeft het onderzoek wetenschappelijk bewijs dat patiënten met hartfalen een groter risico lijken te hebben op darmkanker. „Of dit ook voor andere vormen van kanker het geval is willen we verder onderzoeken, want die aanwijzingen zijn er ook. Deze resultaten zouden specialisten bewust moeten maken van dit risico zodat zij hiernaar kunnen handelen. Door bijvoorbeeld door patiënten met hartfalen te laten screenen op darmkanker.”