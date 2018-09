Gesneuvelde militair noteerde naam Jos Brech

Severs liet samen met een collega de over de Brunssummerheide fietsende Jos Brech stoppen, waarna hij zijn naam noteerde. Dat was vlak bij de plek waar een paar uur eerder het lichaam van Nicky was gevonden.

De vader van Jeroen vertelt aan De Limburger dat het een van de eerste klussen van zijn zoon was. „Jeroen kwam thuis en vertelde dat hij iemand had aangehouden die een paar keer op en neer fietste”, aldus de vader. Volgens zijn moeder had haar zoon daar een raar gevoel bij. Het onderbuikgevoel dat Jeroen die avond had, blijkt nu te kloppen.

De ouders van Jeroen hebben in 2017 ook meegewerkt aan het dna-onderzoek in de zaak. Hun zoon Jeroen was een van de drie personen die het lichaam van de toen 11-jarige Nicky in 1998 vonden. Om de sporen van hun zoon uit te sluiten, werd er dna-materiaal afgestaan.

Trots

„Hij was heel precies in zijn werk”, vertelt zijn moeder aan De Limburger. De ouders van de overleden militaire politieagent, zijn apetrots.