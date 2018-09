Zwanenburger dodelijk getroffen door bliksem

Dat meldt de politie. Hij werd gevonden op de Plantsoenlaan, in een park in het dorp.

De laatste keer dat er in Nederland mensen omkwamen door de bliksem was in 2015. In mei van dat jaar kwamen twee 20-jarige meisjes om in Amersfoort, toen zij hoogstwaarschijnlijk onder een boom aan het schuilen waren voor de regen.

Bekijk ook: Twee doden door blikseminslag Amersfoort