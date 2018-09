’Droomvrouwen lijken totaal niet op de vrouwen bij jou en mij in de straat’

Wat is een droomvrouw? In de media worden allerlei categorieën gepresenteerd die één ding gemeen hebben: ze lijken totaal niet op de gewone Nederlandse vrouw zoals die bij jou en mij in de straat woont.

Nieuwe categorie

Als eerste zijn daar de Hollywood-actrices; lange tijd hét toonbeeld van hoe een droomvrouw eruit zou moeten zien: statuesk als Nicole Kidman, voluptueus als Scarlett Johansson, atletisch als Gal Gadot. Allemaal winnaressen van de genetische loterij, maar onhaalbaar voor de gewone sterveling.

De laatste jaren is er echter een heel nieuwe categorie 'droomvrouwen' opgestaan: de maakbare variant, oftewel de realitysterren, zoals de Kardashians en de deelneemsters van Ex on the bach. Hun konten en lippen en wimpers hebben zulke epische proporties aangenomen dat het soms pijn aan je ogen doet om ernaar te kijken.

Plakwimpers

Het klassieke beauty-advies 'Less is more' is duidelijk niet aan hen besteed. Ze gaan niet de deur uit zonder een reconstructie van hun gezicht, met drie kleuren foundation en poeders en highlights en shine, en daar overheen nog rijen met plakwimpers en nog meer shine, afgetopt met wenkbrauwen die lijken alsof je neefje met een zwarte stift twee strepen heeft gezet. Is dát dan een droomvrouw?

Volgens veel jongeren wel, want instagram-accounts waarin je stap voor stap krijgt uitgelegd hoe je dit moet nadoen zijn razend populair. Kylie Jenner verdiende niet voor niets tientallen miljoenen dollars (!) met haar lipkit die deed geloven dat je daarmee net zulke gigantische lippen kreeg als zij.

Beetje jammer alleen dat Kylie laatst heeft opgebiecht dat ze de meeste fillers inmiddels uit haar lippen heeft laten verwijderen, omdat ze voor een natural look wil gaan. Zit je daar met je dure lippenstiftsetje - waar geen fillers in zaten, uiteraard.

Sponsormoment

De derde categorie van moderne 'droomvrouwen' zijn de influencers - al vermoed ik dat die een beetje op hun retour zijn. Waar het jaren geleden nog leuk begon met jonge, frisse meiden die inspirerende wereldreizen maakten, liep het al snel uit de hand als één groot sponsormoment.

De uniformiteit van dit 'droomleven' is overigens opvallend: je fotografeert jezelf met ballonnen op de fiets, met een spiegelzonnebril in New York, met een (niet gegeten) taart op een hotelbed, met een afgeknipt spijkerbroekje in Dubai.

Rozenblaadjes

De bijgevoegde hashtag #pc staat overigens niet voor 'winkelen in de PC' maar voor paid content, wat betekent dat je naar betaalde reclame zit te kijken. Influencer is dus eigenlijk een ander woord voor 'infomercial', maar de jeugd interesseert het niks; die droomt erbij weg, en ziet zichzelf al #lovemylife doen tussen de rozenblaadjes in een badkuip. Dus wat is nu precies een droomvrouw? Dat ligt eraan wie je het vraagt. Maar één ding lijkt me zeker: een lipkit heb je er niet bij nodig.

