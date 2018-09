Rutger mag naar Nederland

Vorige week woensdag kwam de vriend van Rutger, de eveneens 19-jarige Mart uit Geerdijk om het leven toen hij werd geraakt door de jetski van Rutger.

Na het ongeval werd bij Rutger alcohol in zijn bloed geconstateerd. De politie arresteerde hem en zette hem vast in de Corradino-gevangenis. Tegen de rechter zei Rutger dat de alcohol in zijn bloed van een stapavondje ervoor zou zijn.

Advocate Josette Sultana spreekt, evenals de politie, van een noodlottig ongeval en heeft met succes vrijlating op borgtocht gevraagd. „Het duurt echter wat langer om terug te keren naar Nederland, want er moet nog veel papierwerk worden ingevuld.”

De strafzaak volgt vermoedelijk in september; Rutger moet daar bij zijn. Als hij niet naar de strafzaak komt, houdt de Maltese justitie de 5000 euro en wordt hem ’vluchten’ aangerekend.