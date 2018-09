Russische oppositieleider Navalny weer vast

Alexei Navalny. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Aleksej Navalny is zaterdag opnieuw vastgezet in Moskou. De Russische oppositieleider, een fel criticus van president Vladimir Poetin, werd opgepakt voor zijn huis in de hoofdstad. Volgens zijn woordvoerster moest hij zich bij de politie verantwoorden voor zijn kortstondige deelname aan een demonstratie tegen de regering in januari van dit jaar.