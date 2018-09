’Ga gewoon boeven vangen, niet met mijn dna!’

Oud-politiechef Lex Mellink denkt dat hij met een centrale dna-bank een grote (zeden-)zaak in de jaren ’90 veel sneller tot een einde had kunnen brengen en zo had kunnen voorkomen dat er meer slachtoffers zouden vallen. En daarin staat hij niet alleen. Corky vindt dat namelijk ook: „Goeie zaak! Vanaf de geboorte dna veiligstellen, scheelt weer voor later. Mogelijk dat dit ook een drempel opwerpt voor ’zieke geesten’, door wie onze kinderen niet veilig over straat kunnen.” En ook Leendert1947 ziet geen nadelen: „Prima, heb niets te verbergen.”

Janvandam1 meent: „Het is heel belangrijk dat het DNA wordt vastgelegd van alle mensen vanaf de geboorte. Er is geen reden om dit weigeren, mede omdat hier ook veel leed mee kan worden bespaard. Persoonlijk ben ik hier al vele jaren voor.” En als je een schoon geweten hebt, waarom zou je het dan niet doen, vraagt Dick Posthumus zich af: „Verplicht stellen is de meest efficiënte oplossing. Als je niets op je geweten hebt hoef je je geen zorgen te maken. Grappig is dat veel mensen die niet voor het verplicht registreren van dna zijn kennelijk geen probleem hebben met ’hun ziel’ op het www te zetten…”

Tot zover de voordelen, maar ook Johan Cruijff (of was het Van Hanegem?) wist het al: „Elk nadeel heb zijn voordeel.” Dat vindt ook Pvdkruys: „Laten alle voorstanders van verplichte afname zich vooral goed realiseren, dat het dan voor daders betrekkelijk eenvoudig wordt om jou verdacht te maken. Het enige wat de dader hoeft te doen, is materiaal met jouw dna achterlaten.”

Bovendien lost verplichte dna-registratie een ander probleem niet op, signaleert De Ware Christen: „Politie en justitie hebben 18 jaar met oogkleppen opgelopen en uitsluitend fouten gemaakt. Dat gaat dna niet oplossen.” Dat zegt ook Holidayrent: „Niet het dna, maar de vele fouten van politie en justitie worden blootgelegd in de zaak Nicky Verstappen.”

Lex Wellink vindt onder meer advocaat Richard van der Weide in ’Kamp Tegen’, maar daar heeft Martinweener een verklaring voor: „Dat de advocatuur in de persoon van advocaat Richard van der Weide helemaal niets moet hebben van dit idee begrijp ik heel goed. Als namelijk onomstotelijk is vastgesteld via dna-onderzoek dat iemand op zijn minst betrokken is geweest bij een misdrijf, valt er voor de dames en heren advocaten geen eer meer te behalen.”

"Ons politieapparaat is kennelijk zo lui geworden dat dit soort ingrepen nu acceptabel is"

Vrouwnl599 is bang voor misbruik van de gegevens: „In tegenstelling tot wat Lex Mellink stelt is dna niet zomaar een streepjescode die iemand identificeert. Aan dna kun je veel meer zien dan aan bijvoorbeeld vingerafdrukken. Je kunt zien wat iemands ras is, wat iemands geslacht is, wat voor kleur ogen hij heeft en of iemand meer kans maakt op bepaalde erfelijke ziektes. En dat zijn allemaal zaken waar de overheid niets mee te maken heeft.”

En dat vindt Verkerk37 ook: „Helemaal mee eens, wat Van der Weide hier schrijft. En dan heeft hij het nog niet eens over de kans dat die hele database gestolen wordt door een hackende Oostblokker en de mogelijkheid om een dna-spoor gewoon na te maken aan de hand van de dna-gegevens van iemand in zo’n database.” Deze gebruiker heeft bovendien een uitgesproken mening over het politieapparaat: „Ons politieapparaat is kennelijk zo lui geworden dat dit soort ingrepen nu acceptabel is... Schiet even op, zeg. Laat de politie gewoon met traditionele middelen boeven vangen en blijf met je poten van mijn dna af!”

Ook Erik de Perik is tegen verplichting, zij het in gematigder bewoordingen: „Iedere terughoudendheid is hier op z’n plaats, immers als iets kàn dan gaat het ook gebeuren. Dat is een wetmatigheid en gaat dus ook op voor het aanleggen, onderhouden én raadplegen en dergelijke van een eventuele dna-database...”

Markus tot slot: „Fouten maken is menselijk. Ik vind het geen prettig idee dat mijn dna hand in hand kan gaan met een menselijke fout.”