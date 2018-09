Seksclub moet dicht na aantreffen 12-jarige

1 / 2 1 / 2 Ⓒ GinoPress B.V.

Hengelo - Privéhuis Sandra in Hengelo moet van de gemeente dicht. De reden: twee weken geleden is er een minderjarige aangetroffen in de seksclub, meldt dagblad Tubantia. „We kregen informatie over de aanwezigheid van een kind en tijdens een controle is er inderdaad een twaalfjarig meisje aangetroffen”, zegt burgemeester Sander Schelberg. „Absoluut onacceptabel. Dat is geen plek waar je een kind laat verblijven.”