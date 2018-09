Zeilschip zinkt voor kust Zandvoort

De kustwacht is uitgerukt met twee helikopters, twee schepen en drie boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Een deel van de reddingsboten was op tijd bij het zinkende schip. De 11 personen waren inmiddels al overgestapt op een vlot, waarna zij in de reddingsboot zijn gehesen. De opvarenden zullen in IJmuiden worden onderzocht door een arts, maar maken het naar omstandigheden goed.

Het is nog niet duidelijk hoe het schip in de problemen is gekomen.