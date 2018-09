Graffitikunstwerk Anne Frank na twee dagen beklad

Het kunstwerk was aangebracht door Duitse graffitikunstenaars, die speciaal naar Nederland waren gekomen om het te spuiten. Zo meldt RTL Nieuws.

Het kunstwerk van de Duitser zou tot eind dit jaar te zien zijn. Daarna wordt het gebouwtje waar Anne op staat afgebeeld, gesloopt voor de aanleg van een nieuw schoolgebouw.

Schade

Op foto’s die op sociale media worden gedeeld is te zien dat er een metersbrede blauwe tekening over het hoofd van Anne Frank is gespoten. Vermoedelijk is dat in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurd.