Kerstkaart Amerikaanse parlementariër met geweren niet gewaardeerd

Het Twitterbericht komt daags nadat de vijftienjarige Ethan Crumbley op zijn school in Michigan vier klasgenoten doodschoot en zeven anderen verwondde.

De kerstkaart wordt niet gewaardeerd door progressieve Amerikanen die het smakeloos vinden, zo kort na de tragedie, met geweren te poseren. „Ik kan me nog herinneren dat Republikeinen boos riepen dat het ongevoelig was om na een tragedie te proberen mensen te beschermen tegen vuurwapengeweld”, schreef Massie’s Democratische collega John Yarmuth op Twitter, refererend aan het debat over vuurwapens dat na tragedies vaak plaatsvindt. „Ik beloof jullie dat niet iedereen in Kentucky een ongevoelige klootzak is.”