Grootste natuurbrand ooit in Nederland: dit zijn de dronebeelden

Dronebeelden uit het zwartgeblakerde gebied zijn indrukwekkend, de schade is gigantisch. „Het is een enorme klap voor de natuur en het herstel kan heel lang duren. Gelukkig is de natuur veerkrachtig en weten we uit ervaring dat die zich herstelt”, aldus burgemeester Hilko Mak tegen Omroep Brabant.

De brandweer heeft geen gevaarlijke stoffen gemeten. De bewoners van 59 woningen rond het natuurgebied kunnen terug naar hun huizen.

Omdat er op sommige plekken sprake is van veenbranden, kan het blussen nog lang duren. Omwonenden zitten daarom vermoedelijk nog enige tijd in de rooklucht. Dagjesmensen wordt gevraagd niet naar het gebied te komen.

„Het is nogal wat als inwoners huis en haard moeten verlaten én dat ook nog in coronatijd. Ik ben erg blij voor hen dat zij nu naar hun vertrouwde omgeving terug kunnen. Dat is vooral te danken aan de inzet van de brandweer, waaronder veel vrijwilligers, de Koninklijke Luchtmacht en andere hulpdiensten. We zijn dankbaar dat we vanuit het hele land hulp hebben gekregen en dat de samenwerking goed is verlopen”, aldus burgemeester Mak.

Het vuur werd bestreden door vier Chinook helikopters. Die werden de afgelopen dagen ook ingezet bij bluswerkzaamheden bij de Meinweg (Limburg), waar het dorp Herkenbosch met 4000 inwoners moest worden ontruimd.

De brandweer bestreed het vuur met stoplijnen, niet ver van de woningen. Stoplijnen zijn plekken waar de brandweer uit alle macht probeert uitbreiding van de vuurzee tegen te gaan.

