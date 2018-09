Bewoner vindt menselijke schedel in tuin Den Haag

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het om een menselijk schedel gaat. Eerst heeft Forensische Opsporing onderzoek verricht, later kwam het Nederlands Forensisch Instituut ter plaatse om het onderzoek over te nemen. Er is een grote tent in de achtertuin neergezet.

Van wie de schedel is, hoe lang het er al lag en waarom het in de tuin lag, moet nog bekend worden. Of er meer menselijke resten in de tuin liggen wordt onderzocht.