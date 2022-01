Vierde aanhouding voor dood man uit Breukelen

Binnenland

Man geen verdachte meer in vermissingszaak Jaïr Soares

De man die in november is gehoord in de vermissingszaak van het 7-jarige jongetje Jaïr Soares, dat in 1995 op het strand van Monster verdween, is geen verdachte meer. Uit onderzoek is gebleken dat hij ten tijde van de vermissing in het buitenland op vakantie was, maakte het Openbaar Ministerie vrijd...