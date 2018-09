Buurt niet geschokt over ’bordeelhulpje’

Het pand waarin Club Romance, ook wel Privéhuis Sandra genoemd, gevestigd is in Hengelo. Ⓒ De Telegraaf

HENGELO - Een meisje van 12 jaar uit Tsjechië dat aan klanten van haar prostituerende moeder seksuele handelingen moet uitleggen, omdat haar moeder de taal niet machtig is. Die bijzondere ontdekking deden gemeentecontroleurs bij Club Romance, ook wel bekend als Privéhuis Sandra. De buurt reageert niet geschokt. Bewoners klagen al langer over junks en andere duistere types die rondhangen in dezelfde Emmaweg als waaraan de seksclub gevestigd is.