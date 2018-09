Senator McCain op 81-jarige leeftijd overleden

,,Toen hij overleed waren zijn vrouw Cindy en hun familie bij de senator aanwezig. Ten tijde van zijn dood heeft hij de Verenigde Staten van Amerika zestig jaar trouw gediend'', luidt de verklaring uit Washington. Zijn vrouw schrijft dat haar man heenging ,,op de manier zoals hij leefde, onder zijn eigen voorwaarden, omringd door de mensen van wie hij hield, op de plek waar hij het meest van hield''.

Hersentumor

McCain had een agressieve hersentumor en hij wist al dat de prognose slecht was. De diagnose werd een jaar geleden gesteld. Eerder was McCain, Vietnamveteraan en oorlogsheld, al behandeld wegens huidkanker. Ondanks de nieuwe fysieke tegenslag in 2017 bleef hij politiek actief en uitgesproken.

President Trump heeft op Twitter de familie gecondoleerd. ,,Mijn diepste medeleven en respect gaan uit naar de familie van senator John McCain. Onze harten en gebeden zijn bij je!'', aldus Trump vlak na de dood van zijn partijgenoot en criticaster. McCain noemde laatst een persconferentie van Trump met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ,,een van de meeste schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit''.

Oud-president Barack Obama, van wie McCain de presidentsverkiezingen verloor in 2008, laat weten dat maar weinigen zo op de proef zijn gesteld als hij. ,,Maar we allemaal kunnen streven naar de moed om het algemeen belang boven dat van ons te stellen. John heeft ons op zijn best laten zien wat dat betekent.''

,,Hij was een vriend die ik erg ga missen'', laat George W. Bush in een verklaring weten. ,,John McCain was een man van diepe overtuiging en een patriot van de hoogste orde'', aldus de voormalige president.