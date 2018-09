Waalwijk eert Van der Weijden voor zwemtocht

Maarten van der Weijden wordt gehuldigd in het centrum van Leeuwarden. Ⓒ ANP

WAALWIJK - Op het Raadhuisplein en de Markt in Waalwijk wordt zondag Maarten van der Weijden gehuldigd. In Leeuwarden was maandag ook al een huldiging nadat de zwemmer zijn tocht langs Friese steden moest opgeven. Zondagmiddag is het opnieuw feest met optredens van Guus Meeuwis en de meidengroep O'G3NE in Waalwijk, de gemeente waar Van der Weijden woont.