Alle inwoners naar huis na bosbrand Duitsland

TREUENBRIETZEN - Alle inwoners die geëvacueerd zijn vanwege een grote bosbrand in de Duitse deelstaat Brandenburg, konden in de nacht van zaterdag op zondag weer in hun huis slapen. De brand is dermate onder controle dat de ontruimde dorpen Klausdorf en Tiefenbrunnen zijn vrijgegeven. Inwoners van een derde geëvacueerd dorp, Frohnsdorf, mochten vrijdag al naar huis.