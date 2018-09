Nederlander opgepakt voor doodschieten agent in Spa

De man werd rond 09.30 uur opgepakt in een bos in de buurt van Spa. Hij zou zwaargewond zijn.

In de stad is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur de 38-jarige politieman Amaury Delrez neergeschoten vanuit een auto. De agent overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Volgens Het Nieuwsblad richtte de zoektocht zich op een 36-jarige Nederlander, die zou zijn gefilmd door een beveiligingscamera. Het zou gaan om een man genaamd Ivo T., die 1.85 meter lang is en in het zwart gekleed. Volgens getuigen kwam de politiecontrole na een uit de hand gelopen caféruzie.

Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde eerder al dat de politie reageerde op een melding over een ruzie. Vervolgens zou zijn geschoten vanuit een voertuig. Daar zouden meerdere personen in hebben gezeten. Het is nog niet precies duidelijk wat de rol was van deze Ivo T., maar hij lijkt hoofdverdachte te zijn. De autoriteiten zoeken nog naar één of meerdere andere verdachten.

Bloemen op de plek van het incident. Ⓒ De Telegraaf

Na de schietpartij werd nog een traumahelikopter opgeroepen voor de agent, maar de hulp mocht niet meer baten. De man laat een vrouw en drie kinderen achter.

Minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) heeft zijn medeleven betuigd. „Dramatisch voorval in Spa. Mijn diepste medeleven met de nabestaanden van de overleden politieman en alle steun aan zijn collega’s van de lokale politie”, schreef de bewindsman op Twitter.

Reactie premier

De Belgische premier Charles Michel heeft geschokt gereageerd op de dodelijke schietpartij in Spa. „Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving”, meldt de premier, die zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden van de omgekomen politieman.

Koning Filip en minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) brengen zondagmiddag een bezoek aan Spa, waar de politieman het leven verloor.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft zijn Belgische collega Jan Jambon gecondoleerd na de dood van een politieagent in Spa. „Sprakeloos over gewelddadige dood van politieagent in Spa. Ik ben in gedachten bij zijn vrouw en kinderen. Heb mijn collega gecondoleerd. Diep respect voor deze agent, een moedig mens, zoals alle politiemensen die altijd die stap naar voren zetten”, twitterde Grapperhaus.

Grote Prijs van België

Op het nabijgelegen circuit van Spa-Francorchamps wordt zondag de Grote Prijs van België gehouden. Max Verstappen wordt tijdens de Formule 1-race gesteund door naar schatting 80.000 landgenoten op de tribune.

