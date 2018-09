’Polo elitair? Alleen dankzij Pretty Woman’

Aki van Andel was jarenlang de beste polospeler van Nederland. ,,Dit toernooi is een goede promo. Elitair? Wij staan met onze wedstrijden langs de kant en organiseren na afloop een barbecue. Eigenlijk is het een boerensport, elitair gemaakt.” Ⓒ Wim van der Meer

APELDOORN - De directeur van het museum mocht het startschot lossen van Royal Polo at the Palace. Het Korps Rijdende Artillerie was zelfs met zwaar geschut naar de bossen van Het Loo afgereisd. Plotseling ging het kanon per ongeluk af. Paniek alom. Wat nu? Gelukkig was er nog een losse flodder in voorraad en werd het tweedaagse polotoernooi alsnog in stijl geopend.