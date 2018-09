’Hoezo infuus? Heeft een kater niet ook gewoon een functie?’

AAN HET WAT?! Jup, aan het infuus. Een REVIV-behandeling zou een manier zijn om van je 'kater' af te komen. Het behandelt stress, vermoeidheid en hangovers, geeft je huid een flinke boost en krikt je immuunsysteem op.

Loslippig

Vitaminen en mineralen zitten erin en die worden honderd procent opgenomen door je lichaam, althans: dat is wat er gezegd wordt bij in klinieken die de behandeling geven. De vervanger voor vitaminepillen-, drankjes of gewoon een flinke portie fruit en groente die je na een weekendje flink feesten waarschijnlijk niet naar binnen krijgt. Perfect toch?

Bekende sterren doen het en niet alleen de sterren: in Amerika is het al doodnormaal. Ik zat zelf recent in Las Vegas in een taxi met een loslippige taxichauffeur. Hij verklapte regelmatig flink van het padje te zijn door drank en drugs en dan de volgende dag ook aan zo’n power-infuus hing. De eind twintiger zei met twinkelende oogjes: "Geen kater én fris en fruitig op je werk, perfect!" Ik keek hem aan alsof hij gek was: wie gaat er nou uit vrije wil aan het infuus?

Gezond

Ik vind het gewoon een eng idee, zo’n middeltje waarmee je kater als sneeuw voor de zon verdwijnt. Noem me naïef of gek, maar het is toch ook een soort van nodig, zo’n kater? Dat mijn lichaam mij er aan herinnert dat een weekend flink feesten consequenties heeft en ik dus op maandag brak, soms misselijk en in een heel enkel geval zelfs kotsend en/of met barstende koppijn in bed lig?

Een kater is even dat besef dat zo'n nacht doorhalen niet bepaald gezond is voor je lichaam. En het zorgt er tevens voor dat ik het weer even een tijd uit mijn hoofd laat om alles door elkaar te drinken zonder vooraf een bodempje te leggen. Door dit infuus is de verleiding stukken groter om jezelf vaker zo te laten gaan. En dat lijkt me nou niet bepaald een goede beweging.

Paprika

Dus waarom niet de kater accepteren? 's Nachts een vrouw... In plaats van voor 200 (!) euro een portie vitamientjes in je lijf te laten spuiten, opdat je direct weer door kan zonder - mijns inziens een noodzakelijke - pas op de plaats te maken… Neem gewoon een lekker warm bad, eet een paar kiwi’s of desnoods een paprika en realiseer je 'Ik moet de volgende keer echt minder drinken/snuiven/slikken.'

Praat mee

Wat vind jij van het nemen van een vitamine-infuus om je kater te bestrijden? Zou je het zelf overwegen, of vind je het te belachelijk voor woorden? En wat nou als jouw kind aangeeft dat hij/zij na een weekend festivallen 'even aan het infuus' gaat? Praat mee op VROUW.nl!

