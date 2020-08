Schrik om slang onder container in Gelders dorp

Volgens de fotograaf die de slang vastlegde, zat de schrik er bij de bewoners goed in na de vondst van het dier in hun eigen achtertuin. Ze zagen de slang onder een van hun afvalcontainers schieten en hebben meteen de dierenambulance gebeld. „De opgetrommelde medewerkers van de dierenambulance wisten de slang te vangen. De bewoners hebben ook een jong kind dat hier rond het huis loopt”, vertelt Wijnand Rensink.

Het beestje is overgebracht naar een reptielenopvang. „Volgens de dierenambulance had ’ie best honger, dus die heeft wel een muisje te eten gekregen op de opvang in Winterswijk.”

Herkomst raadsel

Het gaat vermoedelijk om een rode rattenslang, die in Nederland wel vaker als huisdier wordt gehouden. Het is in ieder geval geen giftig exemplaar. Betrokkenen roepen op sociale media de eventuele eigenaar op om zich te melden. „Maar niemand weet wie hier in de buurt slangen houdt. Het is een raadsel waar die vandaan komt”, besluit Rensink.

