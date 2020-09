Als nieuws twee gezichten krijgt

Yonit Levi, een beroemde Israëlische tv-journaliste, begroette deze week in de uitzending vakbroeders uit de VAE en Bahrein. ’Als leiders het kunnen, kunnen nieuwsmensen het ook!’, klonk haar vriendschapsboodschap, duidend op het vredesakkoord tussen de drie landen. Het belang van de normalisering van betrekkingen is echter door andere media nogal gebagatelliseerd. De rol van president Donald Trump bij de deal lijkt daar debet aan. Zo repte NRC over ’succesjes’.