Man haat vrouwen achter stuur en beschiet ze

Beide incidenten vonden plaats op klaarlichte dag. Zo meldt Tampa Bay Times. Dagostino was bij beide incidenten de verdachte, maar claimt dat hij de vrouwen neerschoot om zichzelf te verdedigen.

Uit berichten van Dagostino op sociale media blijkt dat hij vrouwen niet heel hoog heeft zitten. Zo schrijft hij dat vrouwen incompetent zijn er alleen om mannelijke baby’s op de wereld te zetten. Zo schrijft de politie.

Aanvallen

Het meest recente incident vond plaats op 10 juli bij een wasstraat. Het slachtoffer liet in een verklaring weten dat op het moment dat hij de wasstraat inreed, zij een klap hoorde, waarna haar autoraampje kapot was . Ze ging er vanuit dat een steen ervoor had gezorgd dat haar raam kapot ging, maar enkele seconden later zag ze dat haar arm bloedde.

Het andere slachtoffer werd beschoten op het moment dat zij een benzinestation binnenreed.

Op camerabeelden is te zien dat de groene Ford Explorer van Dagostino, naast de auto van het slachtoffers reed op het moment van de ’aanvallen’. Zo kwam Dagostino op de radar van de politie.

De dader zegt dat hij zeker vijf keer op een vrouwelijke bestuurder heeft geschoten.

Celstraf

De 29-jarige Nicholas hangt nu een fikse celstraf boven het hoofd. Zijn advocaat pleit voor het feit dat het onderzoek van de politie slechts is gebaseerd op aannames. „Er wordt veel geroepen, maar weinig gezegd. Ik heb geen enkel bewijs gezien en we zullen alle aannames onderuit halen.” Aldus de advocaat.