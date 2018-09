Nu ook sexy lingerie voor mannen

Een tevreden klant zegt in een review erg tevreden te zijn met zijn setje. „Erg sexy. Mijn vriendin vindt me onweerstaanbaar in mijn matchende lingerie-set.” Een andere koper is fan van het materiaal waarvan de setjes zijn gemaakt. „De stofjes zijn zo zacht en sensueel. Ik zou er de hele nacht in kunnen slapen als ze niet zo sexy waren.”

De cups van de bh zijn niet gevuld, maar op aanvraag kan het bedrijf er wel vulling in stoppen. De bh’s zijn verkrijgbaar in de mannenmaten small tot extra large.

Naast de setjes lingerie maakt het bedrijf ook bikini’s, badpakken en slaapjurkjes voor hun mannelijke klanten.

Het lingeriemerk HommeMystere is opgericht in 2009 en volgens hun website maken ze ’leuke, comfortabele en unieke lingerie voor mensen met een klokkenspel’.