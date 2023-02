Premium Het beste van De Telegraaf

’Vooral slecht voor je hart’ Australische studie: slechte sociale relaties het nieuwe roken

Door Hanne Vandenweghe Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Wie goede relaties heeft met collega’s, vrienden en familie, loopt minder risico om op latere leeftijd gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Slechte sociale relaties daarentegen zouden bijna even slecht voor je zijn als roken en obesitas. Dat suggereert nieuw onderzoek, verschenen in het vakblad General psychiatry. Kan het echt zo’n vaart lopen? En wat kun je het beste doen wanneer je merkt dat een werkomgeving of vriendschap niet goed voor je is?