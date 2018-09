50 kilo chocolade in auto, 3 inzittenden aangehouden

De dozen chocolade van het merk Merci, werden vervoerd in grote koeltassen van de supermarktketen Lidl. De inzittenden van de auto zijn aangehouden door de politie, omdat zij geen goede verklaring konden geven over de herkomst van de chocolade en konden niet vertellen waarom zij de grote lading bij zich hadden.

’Mobiel banditisme’

De drie mannen reden in een auto met een buitenlands kenteken.

Het gebeurt vaker dat dieven uit andere landen met speciale tassen op rooftocht gaan in een bepaalde Nederlandse regio. Zo gaan ze een aantal supermarkten af om specifieke goederen te stelen die in hun land van herkomst schaars of erg duur zijn.