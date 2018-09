Verdachte Spa hoorde bij groepje Nederlanders

De politie werd opgeroepen en controleerde daarbij het voertuig waarin de Nederlanders zaten. Volgens het parket werd de politieman, hoofdinspecteur Amaury D., doodgeschoten door een van de passagiers. Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte, Ivo T. ook de schutter is. Hij wordt zondagmiddag verhoord.

Volgens het parket heeft de politie de bestuurder van het voertuig al verhoord. Hij is in shock. Hij kon niets vertellen over de identiteit van de schutter omdat alles achter zijn rug gebeurde.

Een tweede agent heeft teruggeschoten toen op zijn collega werd geschoten. De Nederlandse verdachte is daar mogelijk bij gewond geraakt.

