Dochter pakt stiekem Audi van papa, belandt in sloot

Ingen - Een Audi is zondagochtend in Ingen (Gelderland) van de weg geraakt en in de sloot beland. De bestuurder was niet aanwezig bij de auto en de eigenaar van de wagen zegt dat zijn dochter, zonder dat hij daar toestemming voor had gegeven, de auto had meegenomen.