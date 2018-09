Koning Filip naar Spa na dood agent

De koning en de minister werden ontvangen door Joseph Houssa, de burgemeester van Spa, en provinciegouverneur Herv Jamar. „Het is heel belangrijk om dergelijke steun te ontvangen in deze moeilijke momenten. De politie vormt een grote familie”, zei Houssa.

Volgens minister Jambon is ’het hele politiekorps in zijn hart getroffen door deze tragische gebeurtenis’. Ook de Belgische premier Charles Michel reageerde geschokt op het incident, waarvoor een Nederlander is aangehouden. „Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving.”

Koning Filip heeft eigenlijk nog een paar dagen vakantie. Vrijdag deelde het hof een video van een kitesurfende koning, met de boodschap ’geniet nog van de laatste dagen van de zomervakantie!’. Filip bracht een deel van zijn vakantie door in Armenië, waar hij met zijn gezin genoot van de natuur, de wijn en de eeuwenoude kloosters en kerken. Zijn eerstvolgende openbare verplichting staat gepland op zaterdag, dan opent Filip in Brussel een nieuwe tramlijn.