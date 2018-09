Ontsnapte kater Mars gespot op Schiphol

Gum mist zijn maatja Mars (rechts) overduidelijk, zo laat baasje Sandra weten. Ⓒ Eigen foto

Schiphol - Kater Mars vluchtte op 2 augustus uit een bench op Schiphol, vlak voordat hij met zijn baasje Sandra op het vliegtuig naar Curaçao zou stappen. Radeloos was de emigrerende kattenbazin, maar nu is er weer een sprankje hoop. Mars is namelijk gespot.