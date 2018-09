Vrouw (23) steekt collega neer in Albert Heijn

De verdachte zou haar 44-jarige collega tijdens een ruzie hebben gestoken met een mes. Het steekincident vond zondagochtend rond 9.00 uur plaats in een Albert Heijn XL vestiging.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en wordt daar behandeld aan haar verwondingen.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de ruzie. De politie is een onderzoek gestart en de verdachte zit voorlopig vast op het politiebureau.

Weet u meer, of was u aanwezig in de vestiging van Albert Heijn op het moment van het incident? Neem dan contact op met de redactie via oproep@telegraaf.nl