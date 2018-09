Journaliste thuis na vrijlating in Turkije

Mesale Tolu (R) Ⓒ EPA

STUTTGART - Na maandenlang in Turkije gevangen te hebben gezeten, is de Duitse Mesale Tolu zondag teruggekeerd in Duitsland. Op het vliegveld van Stuttgart zei Tolu dat ze niet echt blij kan zijn over haar vrijlating, omdat in Turkije nog honderden journalisten, juristen, studenten en politieke tegenstanders van president Recep Tayyip Erdogan vastzitten.