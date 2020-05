Bloedtest beschikbaar die aantoont of je ooit besmet bent geweest

Dat meldt het medische bedrijf Abbott.

De test – die 14 dagen of langer na het optreden van de eerste symptomen kan worden afgenomen, is volgens de maker voor meer dan 99 procent betrouwbaar. Het bedrijf ontving de definitieve goedkeuring begin vorige week. Drie nationale validatielaboratoria valideerden de test voor het RIVM.

„Het testen op antilichamen is een belangrijke volgende stap en toont aan of iemand al eerder was besmet. Het geeft wetenschappers meer inzicht in het virus, inclusief hoe lang antilichamen in het lichaam blijven en of ze immuniteit bieden. Deze kennis kan helpen bij het ontwikkelen van behandelingen en vaccins”, aldus een woordvoerder. De antilichaamtest zal in eerste instantie uitgevoerd worden op 50 analyseapparaten in Nederlandse laboratoria. De instrumenten kunnen 100 tot 200 testen per uur uitvoeren.