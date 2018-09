Geen duidelijkheid over toedracht Spa: verdachte valt in slaap tijdens verhoor

Volgens een politiewoordvoerster kwam er ’geen zinnig woord uit’ en viel de verdachte, Ivo T., steeds in slaap, zo melden Vlaamse media.

Het verhoor is opgeschort tot maandag. Later die dag wordt de Nederlander aan de onderzoeksrechter voorgeleid.

De aangehouden man maakte deel uit van een groepje van drie Nederlanders dat de toegang zou zijn geweigerd tot een café. De politie werd opgeroepen en controleerde daarbij het voertuig waarin de Nederlanders zaten. Volgens het parket werd de politieman doodgeschoten door een van de passagiers. Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte, Ivo T. ook de schutter is.

