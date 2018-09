Leraar Wout Christiaens dood gevonden

Over zijn doodsoorzaak is nog niets bekend, melden Vlaamse media.

Vrienden en familie zochten sinds vorige week zaterdag massaal naar de vader van twee kinderen. De leerkracht uit Ekeren vertrok die ochtend zonder gsm of portemonnee uit de woning van zijn ouders in Sint-Niklaas. „Hij liep in de richting van de snelweg, dus hij kan ook gelift hebben, of hij is de grens over naar Nederland”, zei zijn broer eerder.

