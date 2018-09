Held met principes

John McCain zat drie decennia namens de Republikeinen in de Senaat. Ⓒ Foto Reuters

PHOENIX - Tijdens een campagnebijeenkomst in 2008 viel een aanhanger van John McCain diens tegenstander bij de presidentsverkiezingen, Barack Obama, hard aan: een ’Arabier’ die niet te vertrouwen is. Een dergelijke omschrijving accepteerde McCain niet: „Hij is een fatsoenlijke familieman en een burger met wie ik het toevallig oneens ben op fundamentele punten, en dat is waar deze campagne om draait.” Deze reactie typeert de Republikeinse senator die zaterdag aan de gevolgen van kanker overleed.