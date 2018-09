Schietpartij in Florida bij videogame-toernooi

De schutter is een 24-jarige man uit Baltimore. Hij was in Jacksonville vanwege het game-event. Over het mogelijke motief heeft de politie zich niet uitgelaten. Volgens The Los Angeles Times deed de dader zelf mee aan het toernooi maar verloor hij.

Het is het derde grote schietincident in zo'n twee jaar tijd in Florida. In februari kwamen 17 mensen om het leven toen een schutter het vuur opende op een middelbare school in Parkland. En in 2016 doodde een gewapende man 49 mensen in een nachtclub in Orlando.

Amerikaanse media meldden in eerste instantie vier doden, maar dat bleek onjuist.

Ryan Alemon uit Texas reisde af naar Florida om bij het toernooi te kunnen zijn. Toen hij schoten hoorde rende hij naar het toilet, om daar vervolgens tien minuten te wachten. Hij rende daarna snel naar buiten. „Ik ben nog in shock, ik kan bijna niet praten”, zegt hij tegen CNN.

De schietpartij vond plaats in Chicago Pizza in winkelcentrum The Jacksonville Landing.