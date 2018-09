Franciscus beschuldigd

Terwijl paus Franciscus excuses aanbood, werd hij zelf beschuldigd. Ⓒ Foto EPA

DUBLIN - Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Ierland de slachtoffers van misbruik door rooms-katholieke geestelijken om vergeving gevraagd. Tegelijkertijd beweert de voormalige pauselijke nuntius in Washington in een open brief, dat Franciscus op de hoogte was van misbruik door kardinaal Theodore McCarrick, die begin deze eeuw de aartsbisschop van de Verenigde Staten was.